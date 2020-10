Worms.Eine Radfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag in Worms bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah die 58-Jährige einen an einer Einmündung stehenden Pkw und kollidierte mit dem Fahrzeug. Beim Aufprall gegen den rechten Kotflügel verletzte sie sich am Bein. Am Wagen entstand leichter Sachschaden in Form einer Beule.

