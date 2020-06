Radler trägt Mitschuld an Pferdeunfall

Frankenthal.Wer mit einem Fahrrad Reiter überholt, muss einen Sicherheitsabstand zu den Pferden einhalten. Das geht aus einem Urteil des Frankenthaler Landgerichts hervor.

Im konkreten Fall hatte der Fahrer eines Liegefahrrads auf einem Radweg in Haßloch zwei Reiterinnen überholt. Allerdings war der Römerberger den Fluchttieren bei dem Manöver nach Angaben der Zivilkammer dabei bis auf 40 Zentimeter nahe gekommen. Beim Passieren der Vierbeiner hatte eines der Pferde ausgeschlagen, was zu einem Sturz führte und dem Biker Prellungen, Abschürfungen und eine Verletzung an der Hand einbrachte.

Aufgrund der allgemeinen Gefährlichkeit von Pferdehinterteilen hätte der Radler nach Einschätzung der Richter mindestens zwei Meter Abstand halten müssen. Zudem müsse man bei einem Pferd immer mit einer unvorhergesehenen Verhaltensweise rechnen.

Trotzdem Schmerzensgeld

Obwohl die beiden Reiterinnen verbotenerweise auf dem nur für Radler zugelassenen Weg unterwegs waren, trifft den Mann nach Einschätzung der Richter eine Mitschuld, weil er sich ebenfalls falsch verhalten hat. Schließlich hätte er sich auch problemlos mit den Reiterinnen verständigen und sein Überholen ankündigen können. Ein Schmerzensgeld von 3000 Euro sprachen die Zivilrichter ihm dennoch zu. So stellte die Kammer fest, dass die Pferdeeigentümerin aufgrund der Tierhalterhaftung grundsätzlich für sämtliche Schäden einzustehen hat, die das Tier verursacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. sin

