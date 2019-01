Räuber auf der Flucht

Sinsheim/Deidesheim.Bewaffnete Raubüberfälle in Sinsheim und Deidesheim beschäftigen seit Dienstagabend die Polizei. Die mutmaßlichen Täter, die keine große Beute gemacht haben, sind in beiden Fällen noch auf der Flucht. Der Sinsheimer Räuber bedrohte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße mit einer Pistole und forderte Bargeld. Laut Behördenangaben legte die Frau die Kasseneinlage auf den Tresen und der Unbekannte flüchtete zu Fuß mit 110 Euro. Dabei fiel der Angestellten, der „träge und schlurfende Gang“ des etwa 1,70 Meter großen Mannes auf. Er trug eine grün-weiß-schwarz gestreifte Wintermütze und hatte sich einen dunklen Schal über die Nase gezogen. Außerdem trug er graue Handschuhe mit rotem Muster.

Zeugen gesucht

In Deidesheim zückte ein Vermummter in einem Supermarkt in der Appengasse ein Messer und forderte von der Kassiererin die Tageseinnahmen. Mit dem Bargeld rannte der Mann in Richtung Ruppertsberg davon. Dabei verlor er einige Scheine, die Polizeibeamte einsammeln konnten. Hiweise an 0621/1 74 44 44 oder 06324/93 30 (Deidesheim). sin

