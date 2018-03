Randalierer verwüstet Spielcasino in Worms

Anzeige

Worms.250 000 Euro Sachschaden und fünf verletzte Polizeibeamte – ein randalierender Mann hat am späten Dienstagabend ein Spielcasino in Worms total verwüstet und bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet.

Nach Angaben der Polizei war der 25-jährige Wormser vor einigen Wochen bereits in einen Streit verwickelt, bei dem er mehrere Personen bedroht und einen Mann leicht verletzt hatte. Die damaligen Kontrahenten glaubte er jetzt widererkannt zu haben, worauf er sich schutzsuchend in das Spielcasino in der Alzeyer Straße flüchtete und eine Angestellte aufforderte, die Polizei zu verständigen.

Als die 37-Jährige diesem Wunsch nicht nachkommen wollte, warf der Mann eine Tasse nach ihr und verletzte die Frau an der Hand. Anschließend warf er Flaschen auf Bildschirme und Spielautomaten. Schließlich eskalierte die Situation derartig, dass der Randalierer mehrere Spielautomaten aus den Verankerungen riss und diese durch die Schaufenster auf die Straße warf.