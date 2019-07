Raser vor Gericht

Ein grausiger Anblick: Die Unfallstelle auf dem Autobahnparkplatz. © Mahnke

Heppenheim/Darmstadt.Vor dem Darmstädter Landgericht beginnt am 18. Juli der Prozess gegen einen 18-jährigen Mann wegen Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der junge Mann soll im vergangenen Dezember auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall auf einem Parkplatz an der A 5 bei Heppenheim verursacht haben, bei dem eine 39-jährige Frau starb und ihr zehnjähriger Sohn schwer verletzt wurde. Der

...