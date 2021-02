Raubüberfall auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Worms.Am Montag hat ein Unbekannter einen Supermarkt in der Gaustraße in Worms überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Im Markt sei er direkt zu einer Mitarbeiterin gegangen, die an den Regalen beschäftigt war. Als diese seiner Geldforderung nicht nachkam, bedrohte er die Kassiererin. Mit vorgehaltener Pistole wies er die 28-Jährige an, das Geld aus der Kasse in einen Stoffbeutel des Marktes zu packen.

Nachdem er den geldgefüllten Beutel genommen hatte, forderte er die Frau auf, ihn mit nach draußen zu gehen. Vor dem Haupteingang stolperte und stürzte der Mann. Dies nutze die 28-Jähringe, um zurück in den Markt zu laufen. Der Täter trat seine Flucht über den hinteren Bereich des Marktes in Richtung Mörschstraße an. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Der Täter wird mit einer Größe von 1,85 Metern beschrieben. Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, schlank, hat schwarze Haare und dunkle Augen. Er trug während der Tat eine dunkle Strickjacke sowie eine Wollmütze, Gesichtsmaske und Schuhe in Schwarz. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06241/85 20 und per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de entgegen.

