Rauenberg: 50-Jähriger wegen Verdacht des versuchten Totschlags in U-Haft

Nachdem er am Mittwochvormittag in Rauenberg einen 43-Jährigen auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist gegen einen 50-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der iranische Staatsbürger stehe im Verdacht des versuchten Totschlags, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Demnach soll der Mann den 43-Jährigen nach einem Streit mit einem Messer schwer am Kopf velretzt haben und anschließend geflüchtet sein. Der Verletzte hatte sich zunächst in eine Arztpraxis begeben und wurde von dort sofort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Nach einer Fahndung wurde der mutmaßliche Täter wenige Stunden später in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erließ, wurde der 50-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.