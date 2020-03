Reaktion auf Angriffe

Dietmar Hopp bei einem Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim in Sinsheim. © dpa

Rhein-Neckar.Nach den wiederholten Schmähungen und Beleidigungen des Mäzens der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, in der Fußball-Bundesliga hat sich dessen Stiftung zu Wort gemeldet. Eine zweiseitige Pressemitteilung beschreibt das Engagement des 79-Jährigen abseits des Fußballs. Die Dietmar-Hopp-Stiftung mit Sitz in St. Leon-Rot habe in den fast 25 Jahren ihres Bestehens rund 800 Millionen Euro für Projekte in Medizin, Bildung, Sozialwesen, Jugendsport und Klimaschutz ausgeschüttet – vieles ging in die Metropolregion Rhein-Neckar.

„Vor allem aber im medizinischen Bereich dürften Menschen weit über die Region hinaus etwa von der Stammzellforschung zur Entwicklung neuer Krebstherapien oder dem Neugeborenenscreening profitieren.“ Den Mitbegründer der SAP würden keine Superlative leiten, sondern sein Motto: „Eigentum verpflichtet. Reichtum verpflichtet noch viel mehr.“ jei

