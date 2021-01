Region feiert großteils „vernünftig und umsichtig“

Rhein-Neckar.Ruhiger als gewohnt – so lautet die Bilanz der Polizeipräsidien in der Region zum Jahreswechsel. Die besonderen Regeln in diesem Jahr – mit bundesweiten Kontaktbeschränkungen und regionalen Ausgangssperren – wurden von der Bevölkerung großteils befolgt.

Das Polizeipräsidium Mannheim hatte die Personalstärke in seinen 17 Revieren in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis trotzdem deutlich erhöht: Es waren mehr Kontrollen nötig, vor allem an Plätzen, an denen sich Menschen für gewöhnlich zum Feiern treffen. Ab 20 Uhr seien aber nur noch wenige Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen, hieß es.

Gegen die Corona-Verordnung verstießen sieben Personen aus fünf Haushalten, die sich in Reichartshausen im östlichen Rhein-Neckar-Kreis zu einer Party trafen. Zwischen ihnen kam es kurz vor 0 Uhr zu Streitigkeiten, gegen einen 27-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Beleidigung. In Sinsheim-Steinsfurt mussten zwei Kontrahenten nach einer Schlägerei ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu drei Bränden rückte die Feuerwehr in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis aus. In Dossenheim brannte ein Weihnachtsbaum in der Ortsmitte ab. Das Feuer beschädigte auch ein geparktes Auto und verrußte die Fassade der Sparkasse. In Schwetzingen entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro bei einem Brand auf einem Balkon.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtete, die Bürgerinnen und Bürger hätten sich „größtenteils vernünftig und umsichtig“ verhalten. In Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis stellten die Beamten 158 Verstöße gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung fest. 11 Mal wurden in dem Bereich verbotenerweise Feuerwerkskörper abgebrannt. Die BG Unfallklinik in Ludwigshafen teilte mit, man habe weniger Patienten mit frischen Handverletzungen behandeln müssen als in den Vorjahren. Trotzdem sei die „Gesamtlage weiterhin angespannt“: Gestiegen sei die Zahl von Unfallverletzten, die die Klinik aus ihrem erweiterten Einzugsbereich zugewiesen bekomme – denn wegen der Corona-Pandemie seien die Behandlungskapazitäten auf den Intensivstationen der umliegenden Krankenhäuser begrenzt.

41-Jähriger würgt Schwägerin

Im südpfälzischen Maikammer musste die Polizei zu einer familiären Silvesterfeier ausrücken, bei der ein 41-Jähriger seine 25-jährige Schwägerin gewürgt und dabei leicht verletzt hatte. Anschließend schlug der Mann seinen eigenen Kopf mehrfach gegen die Wand. Die Polizei musste ihn in Gewahrsam nehmen und in ein Krankenhaus bringen. Er war mit 2,5 Promille Alkohol im Blut erheblich betrunken.

Eher ruhig verlief der Jahreswechsel auch aus Sicht des Polizeipräsidiums Südhessen. „Die geltenden Corona-Regelungen fanden in der Bevölkerung eine breite Akzeptanz“, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Kreisen Bergstraße, Odenwaldkreis und Darmstadt-Dieburg verzeichnete das Präsidium insgesamt 125 Verstöße gegen die dort geltenden Ausgangsbeschränkungen. Zu einem Vorfall kam es in der Neujahrsnacht gegen 1.40 Uhr in Bensheim. Dort griffen zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in den Streit eines Pärchens ein. Der 23-jährige Mann attackierte sie daraufhin mit einem Messer an. Er wurde mit Pfefferspray abgewehrt, und die Polizei brachte den Mann in eine psychiatrische Klinik. fab

