Region: Zugverkehr wegen Unwetterschäden teilweise eingestellt

Anzeige

In der Steubenstraße knickte ein Baum um und blockierte die Straße von Mannheim-Neckarau kommend Richtung Speyererstrasse. Das teilte ein Mitarbeiter mit.

Auch im im Leiningerland löste das Gewitter Einsätze von Feuerwehr und Polizei aus. Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Menschen umgestürzten Baum auf der Eistalstrecke. Er sorgte auf der L 395 am Ortsausgang von Asselheim kurzzeitig für Behinderungen. Auch an der Baustelle im Bereich Kirchheim wehte der Wind laut Polizei mehrere Verkehrszeichen und Warnbaken um, die dann auf der Fahrbahn lagen. In Dirmstein wurde durch den heftigen Wind einer Autofahrerin die Tür aus der Hand gerissen. Die Autotür beschädigte ein daneben geparktes Auto.

Flughafen Frankfurt nimmt Betrieb nach Unwetterpause wieder auf

Der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen läuft nach einer unwetterbedingten Unterbrechung wieder an. Das sagte ein Sprecher des Betreibers Fraports am Donnerstag. Wegen eines Unwetters im Rhein-Main-Gebiet waren am Nachmittag rund eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen möglich gewesen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor schwerem Unwetter über der Rhein-Neckar-Region gewarnt. Es sei mit „teilweise heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen“ zu rechnen, sagte Meteorologin Sarah Jäger. Stellenweise würden Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Stunde über der Region niedergehen. Die Windgeschwindigkeiten betragen voraussichtlich 90 Kilometer pro Stunde, teilweise sogar mehr als 120 Kilometer pro Stunde. Ab solchen Geschwindigkeiten spricht man von Orkanböen. Wo die Unwetter am heftigsten ausfallen werden, lässt sich laut Jäger nicht vorhersagen.

Zurzeit befindet sich die Kaltfront über Frankreich und zieht über das Saarland und Rheinland-Pfalz weiter Richtung Osten. Nach zwei bis drei Stunden sollen die Unwetter laut der DWD-Meteorologin vorüber sein. Anschließend sei die Luft in der Rhein-Neckar-Region mit etwa 25 Grad deutlich kühler als aktuell, wo die Werte rund um 32 Grad Celsius liegen. In den nächsten Tagen soll es keine weiteren Störungen geben. Am Freitag und Samstag lägen die Temperaturen bei etwa 25 Grad, am Sonntag bei rund 30 Grad. (mig/kris/tge/dpa)

Zum Thema Gewitter zieht über die Region