Regionale vorerst digital

Mannheim.Wegen der Corona-Einschränkungen soll die Kooperationsausstellung Deltaleben Regionale 2020 digital eröffnet werden. Wie die Kunsthalle Mannheim am Dienstag mitteilte, laden die Beteiligten Interessierte am Samstag, 12. Dezember um 17 Uhr zu einem digitalen „Grand Opening“ ein. Kunsthallen-Direktor Johan Holten berichtet in seiner Begrüßung vom Entstehungsprozess der Regionale, anschließend soll es einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellungsräume geben.

