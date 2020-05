Reichsbürgerszene: Durchsuchungen in Baden-Württemberg und Hessen

Stuttgart/Mannheim.

Das Landeskriminalamt hat am Mittwochmorgen in Baden-Württemberg und Hessen mehrere Wohngebäude von Anhängern der Reichsbürgerszene durchsucht.

Wie die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwochmorgen bekanntgaben, standen 25 Wohnobjekte in Baden-Württemberg und Hessen im Fokus der Ermittler. Seit den Morgenstunden durchsuchten die Beamten die Räumlichkeiten der 31 Beschuldigten, die der Reichsbürgerszene angehören sollen. Ihnen wird unter anderen die gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Beschuldigten solle Reisepässe, Führerscheine und Staatsangehörigkeitsurkunden hergestellt und massenhaft Faxnachrichten mit staatsleugnerischen Inhalten an verschiedene Behörden geschickt haben.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Führungsmitglieder und Angehörige der Reichsbürgerorganisationen „Republik Baden“ und „Freier Volksstaat Württemberg“, sowie deren Dachorganisation „Staatenbund Deutsches Reich“. Bei den Durchsuchungen kooperierten die Polizeipräsidien Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, Reutlingen und Ulm. Auch das Polizeipräsidium Einsatz und ein Spezialkommando unterstützten die Einsatzkräfte. In Hessen waren Beamte einer Staatsschutzdienststelle, des Landeskriminalamtes sowie einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit im Einsatz.

Weitere Informationen sollen nach Abschluss der Maßnahme veröffentlicht werden. (pol/onja)