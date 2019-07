Reifenstapel in Brand

Weinheim

Reifenlager in Flammen

Große Rauchwolken sind am Mittwochmittag bei Weinheim aufgestiegen. Nach Angaben der Polizei ging ein Reifenstapel eines Landwirts auf einem Feld im Ortsteil Rittenweier in Flammen auf. Etwa 150 Reifen brannten und haben dabei auch mehrere Bäume in Brand gesetzt.