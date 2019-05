Reise durchs Frühmittelalter

Lorsch.Mit einem Tag der Experimentellen Archäologie begeht das Freilichtlabor Lauresham vor den Toren Lorschs (Im Klosterfeld 6-10) am Sonntag, 12. Mai, sein fünfjähriges Bestehen. Vor Ort, in dem begehbaren Modell eines karolingischen Herrenhofes, bringen Wissenschaftler und Studierende den Besuchern von 11 bis 17 Uhr Fachthemen nahe und stellen eine Reihe von Projekten vor, die in Lauresheim erfolgreich zur Erforschung des Frühmittelalters betrieben werden.

Zum Programm gehört auch die Präsentation einer neuen Ausgabe des Magazins zu den Erkenntnissen des Freilichtlabors. Außerdem gibt es Informationsstände von Kooperationspartnern. Weitere Infos finden sich unter kloster-lorsch.de. mav

