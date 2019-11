Reise zum Horizont

Landau.Mit auf eine Reise zu den indigenen Gemeinschaften und verborgenen Schönheiten der Natur nimmt der Umweltaktivist und Naturfotograf Markus Mauthe die Zuschauer seiner multimedialen Show „An den Rändern des Horizonts“, die am Donnerstag, 28. November, 19.30 Uhr, im Landauer „erlebt Forum“ (Marie-Curie-Straße 2) zu Gast ist.

Drei Jahre war Mauthe für sein Projekt in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Afrika, Asien, am Nordpolarkreis und in Südamerika unterwegs. Der Eintritt zu der Multimedia-Live-Show ist frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019