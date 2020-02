Reißverschluss: Klage abgewiesen

Heidelberg.Wer auf die Autobahn auffährt, hat kein Recht darauf, per „Reißverschlussverfahren“ Platz auf einer zweispurigen Fahrbahn eingeräumt zu bekommen: Das hat das Amtsgericht Heidelberg in einem Urteil betont. Ein Autofahrer hatte geklagt, der an der Anschlussstelle Schwetzingen auf die A 5 in nördlicher Richtung fahren wollte.

Beim Einfädeln stieß sein Pkw mit einem Lastwagen zusammen, der auf der rechten Spur fuhr. Die Richter wiesen die Klage des Autofahrers, der auf eine Teilschuld geklagt hatte, ab (Az 22 C 282/18) Der Lkw musste dem Autofahrer die Einfahrt auf die Autobahn nicht ermöglichen, begründeten sie.

