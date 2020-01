Rekord bei Einbürgerung in der Rhein-Neckar Region

Rhein-Neckar.„Der Brexit macht unser Leben hier in Deutschland schwieriger. Und ich denke, das kommende Jahr bringt eine Menge Arbeit für uns“, schätzt Nichola Hayton, Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Beim Neujahrsdinner vermeidet die Engländerin das „B“-Wort nach Kräften, weil sie mit der Entscheidung, dass Großbritannien die Europäische Union nach 47 Jahren verlässt, nicht einverstanden ist.

So geht es auch vielen Briten in der Metropolregion Rhein-Neckar, wo die Einbürgerungszahlen wegen des Brexits deutlich nach oben gegangen sind. „Bevor Großbritannien sich zum Austritt aus der EU entschieden hat, beantragten britische Staatsangehörige nur äußerst selten die Einbürgerung“, sagt ein Sprecher der Stadt Heidelberg. So sei es innerhalb der EU-Familie bislang vergleichsweise einfach gewesen, einen deutschen Pass zu beantragen und den britischen zu behalten. Die Einbürgerung habe sich nur bei besonderen Gründen gelohnt.

Nichola Hayton – die 2019 von der Queen einen Orden für ihre Verdienste um das Empire erhalten hat – geht davon aus, dass die Deutsch-Britische Gesellschaft in der Zukunft noch viel mehr als je zuvor ein Forum für den Austausch und die Verständigung sein muss. sin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020