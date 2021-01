Religiöser Dialog beginnt

Ludwigshafen.„Vergebung und Versöhnung“ lautet am 5. Januar, 20 Uhr, das erste Thema der Christlich- Muslimischen Begegnungen, die im neuen Jahr starten. Bei der Online-Veranstaltungsreihe des Kulturzentrums Fontäne und des katholischen Dekanats halten Dekan Alban Meißner und der muslimische Theologe Eset Mavinehir jeweils einen zehn bis 15 Minuten langen Vortrag, in dem sie auf Texte in der Bibel und im Koran eingehen. Anmeldung per E-Mail an fontaenekulturzentrum@ gmail.com.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021