Worms.Eine 78-Jährige ist in einem Supermarkt in Worms bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei lenkte ein etwa 13-jähriges Mädchen die Seniorin ab, sodass eine weitere Person ihr den Geldbeutel aus der Handtasche entwenden konnte. Die Rentnerin setzte ihren Einkauf fort und bemerkte erst an der Kasse den Verlust.

