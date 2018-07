Reparatur bis morgen früh

Anzeige

Groß-Rohrheim.Nach der Entgleisung eines Zuges auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt kommt es voraussichtlich auch heute noch zu Verspätungen und Umleitungen. Im Bahnhof Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) sei nur ein Gleis befahrbar, sagte gestern ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Nahverkehr und einige Fernzüge führen über dieses Gleis und hätten nur wenige Minuten Verspätung. Die Fernzüge, die über Darmstadt umgeleitet werden müssten, seien dagegen bis zu 30 Minuten zu spät. Morgen zu Betriebsbeginn werde die Strecke voraussichtlich wieder voll befahrbar sein.

Recherchen dieser Zeitung ergaben allerdings auch einige Ausfälle von Fernzügen in Mannheim. So hielten die TGV-Züge aus und nach Marseille ausnahmsweise in Heidelberg statt in Mannheim. Gleiches galt für ICE-Verbindungen von und nach Hamburg, Stuttgart und Zürich. Andere ICEs, etwa nach München und Berlin, hatten mehr als 30 Minuten Verspätung.

Ein Waggon eines Regionalexpresses war am Montag im Bahnhof Groß-Rohrheim aus den Schienen gesprungen, ein zweiter Waggon entgleiste teilweise. Die Ursache war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Bundespolizei gestern sagte. Das Eisenbahnbundesamt ermittle. Auszuschließen sei jedoch, dass der Unfall auf den Eingriff Dritter in den Bahnverkehr zurückgehe. lhe/cs