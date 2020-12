Reservierung nun möglich

Können 30 Minuten im Voraus gebucht werden: Mietfahrräder © VRNnextbike

Rhein-Neckar.Mietfahrradbetreiber Nextbike und der VRN bieten ein neues Feature an: Ab sofort können 30 Minuten vor Fahrtantritt bis zu vier Mietfahrräder reserviert werden. Das sei besonders praktisch, wenn man beispielsweise noch in der Bahn sitzt und danach garantiert auf ein Rad umsteigen will. Am einfachsten sei die Reservierung nach Angaben der Kooperationspartner in der Nextbike-App, die man sich auf sein Smartphone laden muss.

Wird die Ausleihe innerhalb von 30 Minuten seit Reservierungsbeginn gestartet, fallen nach Unternehmensangaben keine Kosten dafür an, ansonsten kostet die Reservierung einen Euro pro Rad. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020