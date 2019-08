Retter laden ein

Dudenhofen.Zum 44. Kreisfeuerwehrtag lädt der Rhein-Pfalz-Kreis am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, ins Feuerwehrgerätehaus in der Dudenhofener Albrecht-Dürer-Straße 7 ein. Ausschankbeginn ist dort am Samstag um 18 Uhr. Eine Stunde später gibt es Livemusik mit der Band Fine R.I.P.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst, danach folgt die offizielle Eröffnung der Veranstaltung mit Landrat Clemens Körner. Um 11 Uhr beginnt hiernach eine große Feuerwehrausstellung sowie der Kreiskampf der Jugendfeuerwehren. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderkreis St. Florian. mav

