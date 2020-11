Rettungsaktion im Weiher - Helfer befreien verhedderten Reiher

Bornheim.Drei Menschen haben in der Pfalz einen Reiher befreit, der sich in einem Baum verfangen hatte - und damit dem Tier womöglich das Leben gerettet. Wie die Polizei in Landau am Sonntag mitteilte, hing das Tier kopfüber an einer Angelschnur auf einer kleinen Insel inmitten eines Weihers. Das Trio organisierte sich ein Boot, ruderte zu dem Baum hinüber und schnitt den Reiher mit einer Säge los.

Eine Tierärztin untersuchte das völlig erschöpfte Tier und nahm es in ihre Obhut. Wo sich der Vogel am Samstag in Bornheim (Landkreis Südliche Weinstraße) in der Schnur verfangene hatte und wie er dann in den Baum kam, war laut Polizei zunächst unklar. Spaziergänger hatten den Reiher gesehen und die Rettungsaktion organisiert.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.11.2020