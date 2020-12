Rettungshubschrauber Christoph 112 bleibt in der Region

Metropolregion.Rhein-Neckar. Der Covid-Rettungshubschrauber „Christoph 112“ bleibt mindestens bis Ende März in Ludwigshafen stationiert. Dies bestätigte die ADAC Luftrettung am Montag. Der Intensivtransporthubschrauber war auf Anforderung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums Mitte April an der BG Klinik stationiert worden. Die Stationierung war zuerst bis September vereinbart und dann bis Dezember verlängert worden. Nun ist die Frist abermals um drei Monate verlängert. Christoph 112 schafft zusätzliche Kapazitäten vor allem mit Blick auf schwerstkranke Covid-19-Patienten. Bisher hat der Hubschrauber mehr als 500 Einsätze geflogen, darunter rund 170 Verlegungsflüge. Bei jeder dritten Klinikverlegung handelte es sich um einen Covid-19-Patienten.

Der Rettungshubschrauber ist zwar theoretisch bundesweit einsetzbar. Allerdings setzen Flug- und Versorgungszeiten Grenzen. Deshalb ist Christoph 112 vor allem in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern unterwegs. bjz

