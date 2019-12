Rettungsleitstelle vor Strukturreform

Ladenburg.„Ich bin für eine dezentrale Lösung“, sagt Landrat Stefan Dallinger gleich zu Beginn des Rundgangs durch die Integrierte Leitstelle in Ladenburg am Freitag. Auf zahlreichen Monitoren laufen hier in Echtzeit die Fahrzeugbewegungen in den vier Tunneln im Rhein-Neckar-Kreis. „Wenn dort etwas passiert, geht hier der Alarm los und unsere Mitarbeiter der Leitstelle kümmern sich darum“, fügt Dallinger hinzu, „die wissen aus Erfahrung, welche gezielten Einsatzmaßnahmen sie einleiten müssen“.

Dallinger sieht die Planungen kritisch, die kreisweite Tunnelsteuerung künftig in einer zentralen Leitstelle für ganz Baden-Württemberg anzusiedeln. Die Leitstellenmitarbeiter müssten dann Einsätze in Tunneln koordinieren, die sie möglicherweise gar nicht kennen. Die zentrale Tunnelsteuerung war eines von vielen Themen, über die die Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder informiert wurde. Sie tourte am Freitag durch den Rhein-Neckar-Kreis und machte Station in der Leitstelle. Hier werden für den Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar die Notrufe für Feuerwehr und Sanitäter entgegengenommen und die Einsätze koordiniert.

Von den 50 Mitarbeitern arbeiten werktags neun im Schichtbetrieb, sie nehmen etwa eine halbe Millionen Notrufe pro Jahr entgegen und koordinieren etwa 200 000 Sanitätseinsätze und Krankentransporte. Hinzu kommen mehr als 6200 Feuerwehreinsätze. Es ist zwar Freitag, der 13., aber es ist ruhig heute. So hat Feuerwehrmann Manuel Albert, der als Koordinator für Einsätze in der Leitstelle arbeitet, ein klein wenig Zeit, zu erzählen.

In der Vergangenheit hatte die Leitstelle mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Auch im kommenden Jahr steht wieder eine Veränderung bevor. Dann wird die landesweit größte Leitstelle in Ladenburg aufgeteilt. Heidelberg bekommt eine eigene Dependance. „Wichtig ist, dass es durch die Neuorganisation keine Nachteile für die Versorgung der Bevölkerung geben darf“, formuliert die Regierungspräsidentin. Die Vorgänge in der Leitstelle entschieden schließlich über Menschenleben. Mit der Arbeit in Ladenburg seien sie sehr zufrieden, bilanzieren Dallinger und Felder.

