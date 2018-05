Rhein-Neckar: Alle Badeseen mit guten Noten

Anzeige

Rhein-Neckar.Die neun Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis können von Schwimmern bedenkenlos für eine Abkühlung genutzt werden. Das ist das Ergebnis einer ersten Untersuchung der Wasserqualität durch das Gesundheitsamt. „Die ersten gemessenen Wasserwerte und Probenahmen der Badesaison sind nicht zu beanstanden und deuten auf eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität hin“, sagte Albert Karras aus der Abteilung Gesundheitsschutz des Kreises.

Nach den Vorgaben der Badegewässerverordnung Baden-Württemberg werden die Seen in den Sommermonaten routinemäßig alle 14 Tage überprüft. Dazu nehmen die Mitarbeiter mikrobiologische Wasserproben, die im Labor des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart auf Bakterien untersucht werden. Auch pH-Wert, Sichttiefe, Sauerstoffgehalt, Temperatur und Algenbildung werden gemessen. Die Ergebnisse für die Seen in Altlußheim, Brühl, Heddesheim, Hemsbach, Ketsch, St. Leon-Rot, Weinheim und Walldorf sind im unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/badegewaesserkarte abrufbar.

Zahlreiche Freizeittipps für warmes Sommerwetter und eine Übersicht über Freibäder und Badeseen in der Region gibt es in unserer Karte.