Rhein-Neckar: Deutlich mehr Staus auf A6 und A5 im Vergleich zum Vorjahr

Die Staus auf der Autobahn 6 zwischen Mannheim und Heilbronn haben im Vergleich zu 2017 einen neuen Rekordwert erreicht. Das ergab die am Donnerstag veröffentlichte Staubilanz des ADAC für 2018. Mit insgesamt 530 Staukilometer pro Kilometer Autobahn belegte die A6 den traurigen zweiten Platz aller Stauabschnitte in Deutschland. Im Vergleich zu 2017 ist das ein Zuwachs um 44 Prozent.

Neben der A6 gehören auch die A8 Stuttgart-Karlsruhe und die A5 Heidelberg-Karlsruhe zu den staureichsten Abschnitten in Baden-Württemberg. Die Dauerbaustelle auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt belastete die Autofahrer im vergangenen Jahr dagegen nicht so stark wie im Vorjahr. Dort gab es rund 13 Prozent weniger Staus. Dagegen sind die Staus auf der A5 zwischen Kronau und Walldorf sowie auf der A6 zwischen Dreieck Hockenheim und Kreuz Walldorf um 24 Prozent angestiegen.

Wie in den Vorjahren entfielen auf Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg knapp zwei Drittel aller Staus. Bei den Staukilometern lag Nordrhein-Westfalen wieder vorn mit insgesamt rund 486.000 Kilometern. Somit stammen 32 Prozent (2017: 31 Prozent) der gemeldeten Staukilometer aus Nordrhein-Westfalen, 18 Prozent aus Bayern (2017: 20 Prozent), weitere 14 Prozent aus Baden-Württemberg (2017: 13 Prozent). Bei der Verteilung der Staustunden sind die Top 3 ebenfalls die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Der Anteil daran betrug im vergangene Jahr in diesen drei Ländern 63 Prozent (2017: 61 Prozent).

In Rheinland-Pfalz kam es dagegen zu weniger Staus als im Vorjahr. Aus Rheinland-Pfalz gingen insgesamt 22.887 Staumeldungen ein (Vorjahr: 25.207). Die Länge dieser Staus summierte sich auf 42.303 Kilometer. Damit entfielen vom bundesweiten Stauaufkommen auf die 877 Kilometer Autobahnen, die in Rheinland-Pfalz liegen, lediglich 2,77 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Anteil bei 3,23 Prozent lag.

In ganz Deutschland bildeten sich 2018 rund 745.000 Staus – etwa 3 Prozent mehr als 2017. Auch bei den Staukilometern gab es einen Zuwachs: Sie summierten sich auf eine Gesamtlänge von rund 1.528.000 Kilometer – ein Plus von 5 Prozent. Die Gesamtlänge aller Staus im letzten Jahr würde 38-mal um die Erde reichen.