Rhein-Neckar: Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfällen auf schneeglatter Straße

Rhein-Neckar.In der Region ist es in der Nacht zu Samstag zu mehreren Glätteunfällen gekommen, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden und ein 18-Jähriger verstarb. Der Fahranfänger verunglückte in Haßloch auf schneeglatter Fahrbahn tödlich. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige mit zwei weiteren Personen auf der Kreisstraße auf dem Weg von Haßloch kommend nach Böhl unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve rutschte er nach links von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich mehrfach und kam im Feld neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der 18-jährige Fahrer des Wagens erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden 16- und 17-jährigen Mitfahrer konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. An dem Kleinwagen entstand ein Totalschaden. Während der rund zweieinhalbstündigen Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße zwischen den beiden Ortschaften komplett gesperrt.

Auch in anderen Teilen der Region kam es zu Unfällen aufgrund von Glätte. Zwischen 1 und 8 Uhr in der vergangenen Nacht zählte die Polizei 14 Glätteunfälle. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt. Es entstanden Sachschaden von insgesamt mehr als 100.000 Euro.

Hauptsächlich betroffen waren die beiden Autobahnen A 6 und A 5 mit insgesamt vier Unfällen. Am Folgenreichsten war dabei gegen 1.30 Uhr der Verkehrsunfall auf der A 5 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West. Ein junger Autofahrer war aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten und zunächst rechts in die Leitplanken geprallt. Anschließend schlitterte er quer über die Fahrbahn und kollidierte seitlich mit einem Skoda. Der 20-Jährige Autofahrer sowie der Beifahrer im Skoda wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Auch auf den Autobahnen rund um Ludwigshafen kam es zu Unfällen. Wie die Polizei mitteilte, verloren mehrere Autofahrer auf den beschneiten Fahrbahnen der Autobahnen A61, A65 und A650 rund um Ludwigshafen, die Kontrolle über ihre Fahrzeuge .

In der Ritschweirer Straße in Weinheim fand gegen 1 Uhr eine Streife einen roten Kleinwagen auf der Seite im Straßengraben liegend. Vom Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Die Fußspuren führten zwar in Richtung Rittenweier, allerdings konnte niemand mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und dem Fahrer dauern an.

Auf der Karlsruher Straße in Heidelberg, kurz nach der Haltestelle Rohrbach-Süd in Richtung Leimen geriet ein 19-jähriger Seat-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und krachte in die Leitplanken. Er blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.