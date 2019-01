Rhein-Neckar: Erste Überschwemmungen durch Starkregen

Rhein-Neckar.Der anhaltende Regen der vergangenen Tage führt in der Region zu leichtem Hochwasser. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sind im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Zuflüsse des Neckars betroffen. Vereinzelt mussten am Sonntagabend Straßen gesperrt werden. Wie ein Mitarbeiter dieser Zeitung berichtet, sind entlang des Neckars außerdem bereits zahlreiche Parkplätze betroffen, so auch unter der Alten Brücke in Heidelberg. „Wir gehen aber nicht davon aus, dass es in der Nacht größere Probleme geben wird. Die Situation ist nicht vergleichbar mit den Starkregen-Überschwemmungen vor knapp einem Jahr“, so ein Polizeisprecher.

Auch die Hochwasserzentrale Baden-Württemberg gibt zumindest für die Nacht auf Montag noch leichte Entwarnung. „Wir haben derzeit Probleme im Bereich Rems, Murr, Jagst und Kocher. Dort erreichen die Pegel in etwa ein zweijähriges Hochwasser“, so ein Sprecher auf Nachfrage. „In der Nacht sollte sich die Lage aber wieder entspannen.“

Die Wassermassen könnten dann allerdings den Neckar abwärts fließen und im Laufe des Montags in der Rhein-Neckar-Region für Probleme sorgen. Ab dem Mittag sei mit einem Anstieg des Pegels bei Heidelberg zu rechnen. „Es kann sein, dass dann die B 37 auf Höhe der Alten Brücke überflutet wird“, so ein Sprecher der Hochwasserzentrale Baden-Württemberg. Wenn es in den kommenden Tagen weiter so stark regne, könne sich die Lage erneut verschärfen.

Im Januar 2017 hatte es in der Region Überschwemmungen durch Starkregen gegeben. Teilweise waren Regenrückhaltebecken an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen.