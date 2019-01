Rhein-Neckar: Hochwasser durch Starkregen

Rhein-Neckar.Der anhaltende Regen der vergangenen Tage führt in der Region zu leichtem Hochwasser. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sind im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Zuflüsse des Neckars betroffen, vereinzelt mussten am Sonntagabend Straßen gesperrt werden. In Heidelberg und Mannheim sind Anstiege von Neckar und Rhein zu verzeichen. Im Bereich der Alten Brücke in Heidelberg ist die B37 bereits gesperrt und teilweise überflutet. Dort geparkte Fahrzeuge wurden aus dem gefährdeten Bereich ageschleppt, teilte die Polizei mit. „Die Situation ist nicht vergleichbar mit den Starkregen-Überschwemmungen vor knapp einem Jahr“, so ein Polizeisprecher. Der Busverkehr der Linien 30, 33 und 35 wird über den Schlossbergtunnel umgeleitet.

"Im Bereich der Neckarzuflüsse wurden die Scheitel bereits erreicht, dort kam es zu zwei- bis fünfjährlichen Ereignissen", so ein Hydrologe der Hochwasservorhersagezentrale am Montagmorgen. An Rems sei es in der Nacht zu einem etwa zehnjährlichen Hochwasser gekommen, dort sinke der Pegel aber bereits deutlich. An der Jagst stagniere der Pegel aktuell.

Nach Informationen des Hochwasserbüros Heidelberg hatte der Neckar in Mannheim am Montagmorgen einen Stand von 4,50 Metern, erwartet werden etwa 5,50 Meter bis zum Dienstagvormittag. Der Rheinpegel lag am Montagmorgen bei 3,25 Metern, und soll auf etwa 5,40 Meter ansteigen.

In Heidelberg beträgt der Pegelstand nach Informationen des Hochwasserbüros derzeit rund 3,60 Meter. Der Scheitel wird laut Hochwasservorhersagezentrale für den frühen Abend erwartet und wird voraussichtlich bei knapp 4 Metern liegen.

Im Januar 2017 hatte es in der Region Überschwemmungen durch Starkregen gegeben. Teilweise waren Regenrückhaltebecken an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen.