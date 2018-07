Rhein-Neckar: Hohe Waldbrandgefahr in der Region

Anzeige

Rhein-Neckar.In weiten Teilen der Region herrscht nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes derzeit mindestens hohe Waldbrandgefahr. Wie die Forstämter Rhein-Neckar und Mannheim mitteilten, besteht im Unteren Lußhardt, dem Waldgebiet südlich der Gemeinden Reilingen und St. Leon-Rot, bereits höchste Waldbrandgefahr.

„Die letzten Niederschläge in der Rhein-Neckar-Region, die tatsächlich auf dem Waldboden ankamen, liegen bereits über vier Wochen zurück. Besonders in den trockenen Kiefernwäldern auf sandigen Böden zwischen Mannheim und Altlußheim besteht ein extrem hohes Waldbrandrisiko“, so Sebastian Eick, Leiter des Forstbezirks Rheintal-Bergstraße und des Forstamts Mannheim.

Eine gedankenlos weggeworfene Zigarette kann demnach bereits verheerende Folgen haben. Mehr als die Hälfte aller Waldbrände entstehen jährlich durch fahrlässiges Verhalten.