Rhein-Neckar-Kreis vorne dabei

Rhein-Neckar.Wo leben Senioren am besten? Dieser Frage widmet sich das ZDF in seiner Großen Deutschlandstudie. In der Region lauten die Antworten etwa: Rhein-Pfalz-Kreis, Landkreis Bad Dürkheim, Rhein-Neckar-Kreis oder Kreis Bergstraße. Das sind die Orte, die besonders gut abschneiden. Ludwigshafen und Mannheim bilden hingegen einen Kontrast. Nicht unbedingt verwunderlich angesichts der Tatsache, dass

...