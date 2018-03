Rhein-Neckar: Zahlreiche Unfälle durch Schnee und Glätte

Anzeige

Rhein-Neckar.Aufgrund von Schneefall und Straßenglätte haben sich am Freitagabend in Mannheim 15 Verkehrsunfälle ereignet. Zu drei weiteren Unfällen kam es im südlichen Rhein-Neckar-Kreis, in Heidelberg rutschte darüber hinaus ein Auto von der schneeglatten Fahrbahn, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Auch in Speyer kam es am Freitagabend zu zwei Unfällen. Ein 30-Jähriger Autofahrer kam auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Dabei schlitterte sein Fahrzeug auf ein geparktes Auto. Ebenfalls in Speyer übersah eine 20-jährige Autofahrerin ein auf dem Gehweg in der Franz-Kirrmeier-Straße fahrendes Streufahrzeug und kollidierte mit diesem.

In Frankenthal kam es ebenfalls zu einem Unfall, als sich ein 22-jähriger Mannheimer mit seinem Wagen auf winterglatter Fahrbahn um die eigene Achse drehte und von der Fahrbahn abkam. Dort kollidiert er zunächst mit einer Straßenlaterne und rutscht anschließend mit der Ladefläche gegen einen Baum.