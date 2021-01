Rheinland-Pfalz beschließt Ausnahme bei Kontaktbeschränkung

Mainz.Rheinland-Pfalz hat bei den Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Abweichung von der

Bund-Länder-Vereinbarung beschlossen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilte nach einer

Kabinettsitzung am Freitag mit, in der ab Montag wirksamen Landesverordnung seien Kinder im Kita-Alter von der Verschärfung der Kontaktbeschränkung auf einen Hausstand plus eine weitere Person ausgenommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021