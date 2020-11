Rheinquerung viel teurer

Rhein-Neckar.Die umfangreiche Sanierung und Ertüchtigung der Salierbrücke bei Speyer, die eine wichtige Verbindung zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz über den Rhein darstellt, wird um zwölf Millionen Euro teurer als bisher eingeplant. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Mittwoch mit. Die Gesamtkosten werden sich damit von den zuletzt bezifferten 16,7 Millionen Euro auf rund 28,7 Millionen Euro erhöhen. Die Arbeiten, die eigentlich in diesen Tagen hätten enden sollen, verzögern sich bekanntermaßen bis Ende des Jahres 2021. Für die Mehrkosten gibt es nach Darstellung der Behörde mehrere Gründe. Der wichtigste: In der Bausubstanz war während der Sanierung eine hohe Belastung mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) entdeckt worden (wir berichteten mehrfach). Allein die Entsorgung habe Zusatzkosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro verursacht. sal

