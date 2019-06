Richter werten Messerstiche als Rache

Der Angeklagte beim Prozessauftakt mit Anwalt Uwe Kirsch. © Venus

Frankenthal.Es sind emotionale Worte, mit denen sich Mirtha Hütt an die Zuschauer in Saal 20 des Frankenthaler Landgerichts wendet. „Ich möchte Sie alle daran erinnern, dass ein Mensch gestorben ist. Ein Ehemann. Ein Vater. Ein Bruder, dessen Angehörige trauern und ihn vermissen“, sagt die Vorsitzende der Hilfsstrafkammer – und fährt fort: „Alle, die in Rache etwas Ehrenwertes sehen, sollten sich fragen,

...