Neustadt.Wer sich für den Marathon Deutsche Weinstraße am 15. April angemeldet hat, bekommt demnächst mit seinen Unterlagen auch eine Flasche Wein zugeschickt. „Wenn man beim Lauf selbst auf das Schlückchen Wein zwischendurch und den Rieslingschwamm verzichten möchte, kann man so wenigstens eine flüssige Erinnerung an den Weinstraßen-Marathon mit nach Hause nehmen“, findet Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat des Kreises Bad Dürkheim.

Deshalb seien nun 3500 Liter Riesling abgefüllt worden, die aus acht Bockenheimer Weingütern stammen und im Keller des Weinguts Sonnenhof von Karl und Christian Schäfer ausgebaut wurden.