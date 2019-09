Ringen um die deutsche Weinkrone

Neustadt/Weinstraße.Sechs junge Frauen, darunter aus der Metropolregion Rhein-Neckar Carolin Hillenbrand von der Hessischen Bergstraße (wir berichteten am Donnerstag), greifen an diesem Freitag nach der Krone der Deutschen Weinkönigin. Bei einer Gala in Neustadt müssen die Kandidatinnen vor allem Fachwissen, Schlagfertigkeit und Charme beweisen. Eine Jury bestimmt nach der Show (Beginn: 20.15 Uhr), wer die 71. Weinkönigin wird. Sie löst die amtierende Hoheit Carolin Klöckner ( Württemberg) ab. Die Weinkönigin nimmt innerhalb eines Jahres rund 200 Termine wahr, viele davon im Ausland. Für die Wahl qualifizierten sich neben Hillenbrand noch Katharina Bausch (Rheingau), Julia Sophie Böcklen (Württemberg), Laura Gerhardt (Mosel) Miriam Kaltenbach (Baden) und Angelina Vogt (Nahe). Die Weinkönigin wirbt seit 1949 für deutschen Rebensaft. Erste Majestät war Elisabeth Kuhn aus Neustadt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gewann 1995. lrs/sal

