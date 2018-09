Ringer angeklagt

Frankenthal.Gegen eine Ringerlegende aus Ludwigshafen ist Anklage erhoben worden. Wie ein Sprecher des Frankenthaler Landgerichts auf Anfrage bestätigt, soll der Olympiasieger an einem Betäubungsmittelhandel beteiligt gewesen sein. Der 61-Jährige sitzt deshalb seit April in Untersuchungshaft. Ob das bis zum Prozess so bleibt, entscheidet sich am 16. Oktober bei einem Haftprüfungstermin. Im April hatte die Polizei bei Razzien in Mutterstadt, Östringen und Weisenheim am Sand 15 Kilo Marihuana sichergestellt. Nach Medienberichten wurden acht Verdächtige festgenommen worden – darunter der Ex-Ringer.

Es soll sich aber nicht um seine Wohnungen gehandelt haben. Was er getan oder nicht getan habe, müsse die Hauptverhandlung zeigen. Einen Termin gebe es noch nicht. Im Ermittlungsverfahren habe der Ex-Profi-Ringer bestritten, etwas mit dem Drogenhandel zu tun zu haben. sin/dls/beju

