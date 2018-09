Ringerlegende aus Ludwigshafen wegen Drogenhandels angeklagt

Frankenthal/Ludwigshafen.Gegen Pasquale Passarelli – Ringerlegende aus Ludwigshafen – ist Anklage erhoben worden. Wie ein Sprecher des Frankenthaler Landgerichts auf Anfrage bestätigt, soll der Olympiasieger von 1984 an einem Betäubungsmittelhandel beteiligt gewesen sein. Er sitzt deshalb seit April in Untersuchungshaft. Ob das bis zum Prozess so bleibt, entscheidet sich am 16. Oktober bei einem Haftprüfungstermin.

Im April hatte die Polizei bei Drogenrazzien in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis), Östringen (Landkreis Karlsruhe) und Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) 15 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Acht Verdächtige seien festgenommen worden – darunter Passarelli.

„Es war aber nicht seine Wohnungen und auch nicht seine Plantagen, er ging aber in diesen Häusern ein und aus“, erklärt der Gerichtssprecher, warum die Staatsanwaltschaft von einer Mittäterschaft ausgeht. Bislang beruhe alles auf Indizien. „Was Herr Passarelli getan oder nicht getan hat, muss die Hauptverhandlung zeigen.“ Einen Prozesstermin gebe es indes noch nicht. Im Ermittlungsverfahren hat der ehemalige Profi-Ringer bestritten, etwas mit dem Drogenhandel zu tun zu haben.

Der 1957 in Italien geborene Pasquale Passarelli lebt seit seinem sechsten Lebensjahr in Ludwigshafen und begann mit elf zu ringen. Seinen größten Triumph feierte er 1984 bei den Olympischen Sommerspielen von Los Angeles. Im Finale besiegte er den Japaner Masaki Eto. Passarelli widerstand dabei 85 Sekunden mit einer Brücke den Versuchen Etos, ihn zu schultern. Diese außergewöhnliche Leistung Passarellis hat dieses Olympische Ringkampf-Finale zu einer Legende werden lassen. (sin)