Rinnen oft undurchlässig

Mutterstadt.Die Überschwemmungs-Katastrophe auf den Gemüsefeldern in der Vorderpfalz, bei der es im vergangenen Jahr schwere Schäden auf rund 6000 Hektar Ackerland und sogar Totalausfälle auf etwa 3000 Hektar Gemüsekulturen gab, wird sich in Anbetracht des Klimawandels in Zukunft wohl wiederholen. Dieses düstere Bild malen Vizepräsident Johannes Zehfuß vom Bauernverband und der Gemüsebauberater des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR), Joachim Ziegler, an die Wand. Bedroht seien bei solchen Wetterkapriolen auch Siedlungshäuser, Straßen und Wege. Zehfuß: „Jetzt rächen sich die Sünden der vergangenen Jahre.“

Die Gründe sind seiner Ansicht nach „hausgemacht“: Weil viele Entwässerungsgräben in der Vorderpfalz nicht gepflegt werden oder nach baulichen Maßnahmen kaum noch funktionsfähig sind, fehle vielerorts ein effektives Abflusssystem für die Wassermassen, die in den vergangenen Jahren Schäden in Millionenhöhe anrichteten. „Die Gemeinden müssen sich am besten gemeinsam an die Lösung dieses Problems machen,“ sagte Ziegler.

Raum um Mutterstadt gefährdet

Vor allem die leichten Senken in der Landschaft im Raum Fußgönheim und Mutterstadt müssten ein voll funktionsfähiges Grabensystem erhalten, um die Regenmassen schnell ableiten zu können. „Wir sollten uns keinesfalls in Sicherheit wiegen, weil in trockenen Sommern die Felder künstlich beregnet werden müssen – solche Wetterkapriolen wie im Frühsommer vergangenen Jahres werden auch in Zukunft für die Landwirte ein Thema bleiben.“ Nur durch ein optimales Grabensystem könne man insbesondere des Druckwassers aus der Tiefe Herr werden.

Viele Abflussrinnen des einst gut vernetzten Grabenystems in der Vorderpfalz sind nach dem Bau von Straßen, Gewerbe- und Wohngebieten oder durch Pflanzenwuchs nicht mehr durchlässig. Ziegler: „Es gibt nur selten die Möglichkeit örtlicher Lösungen – da müssen in Zukunft meist mehrere Gemeinden zusammenarbeiten, um eine großflächige Lösung zu bewirken.“ Die Gräben müssten ohne Einschränkungen an die natürlichen Abflüsse wie Speyerbach, Rehbach oder Isenach angebunden werden, die die Regenmassen in den Rhein ableiten. rs

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018