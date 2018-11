Risiken unbekannt

RHein-Neckar.Das Ablassen großer Mengen von Flugbenzin über der Pfalz beschäftigt den Ausschuss des Bezirksverbandes auf seiner Sitzung am Dienstag, 4. Dezember, in Kaiserslautern. Ein Antrag von CDU- und SPD-Fraktion fordert die Vorbereitung einer Anhörung zum Kerosinablass über dem Biosphärenreservat Pfälzerwald und der Region. Der Verband hatte im August in einer Resolution das Bundesverkehrsministerium und das Bundesluftfahrtamt aufgefordert, technische und toxikologische Fragen zu beantworten. Das ist bisher nicht geschehen. Eine wissenschaftliche Untersuchung von Risikofaktoren für Gesundheit und Umwelt ist insofern nicht vorhanden. Kerosinablass dürfe es zudem nur geben, wenn der Pilot eine entsprechende Notfallerklärung abgibt, dass das Flugzeug ansonsten nicht sicher landen könne, so die Resolution im August. sal

