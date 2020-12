Riskantes Überholmanöver - 19-Jähriger kollidiert fast mit Streifenwagen

Speyer.Bei einem Überholmanöver am Samstagnachmittag kollidierte ein 19-Jähriger fast mit einer Polizeistreife. Wie die Beamten mitteilen, kam ihnen der Fahrer auf der Kreisstraße 25 von Mechtersheim in Richtung Speyer entgegen. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich startete er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Überholvorgang auf der Gegenfahrbahn. Eine Notbremsung des Streifenwagens verhinderte einen Frontalzusammenstoß. Der 19-jährige Speyrer gab bei der Kontrolle durch die Beamten an, er habe sich beeilen müssen, um noch pünktlich zu einer Verabredung zu kommen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 27.12.2020