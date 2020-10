Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

Niederhorbach.Eine 70-Jährige und ein 28-jähriger Autofahrer haben am Mittwochabend einen Frontalzusammenstoß bei Niederhorbach gerade noch vermeiden können, indem sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen konnten. Nach Angaben der Polizei befuhren die Fahrzeugführer gegen 21.30 Uhr die B 38 in Richtung Billigheim-Ingenheim. Bei durchgezogener Linie, überholte ein bislang noch unbekannter Autofahrer in Fahrtrichtung Bad Bergzabern vier bis fünf Fahrzeuge, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit den Fahrzeugen der 70- und 28-Jährigen. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06343/93340 bei der Polizei zu melden.

