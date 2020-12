RNF überträgt Staatsphilharmonie

Rhein-Neckar.Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz nimmt in Kooperation mit dem BASF-Kulturprogramm ein Konzert auf, das im Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) ausgestrahlt wird. Das teilte das Orchester mit. Demnach wird das Konzert mit Scheidts „Galliard Battaglia“ eröffnet, ehe unter Chefdirigent Michael Francis Mozarts „Jupiter-Sinfonie“ folgt. Das RNF sendet das Konzert am 26. Dezember um 15 Uhr und an Neujahr um 18 Uhr.

