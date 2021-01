RNV empfiehlt Schweigen in Bussen und Bahnen

Metropolregion.Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) empfiehlt in einem Tweet, Reisende sollten in Bussen und Bahnen private Konversationen minimieren. Das Ziel dieser Einschränkung soll weniger Aerosole und damit eine gemilderte Ansteckungsgefahr in den Öffentlichen Verkehrsmitteln sein.

Der humoristisch gehaltene Appell lautet wie folgt:

Hintergrund: Letzte Woche machte eine Forderung große Schlagzeilen, nachdem zur Eindämmung von Corona-Infektionen Fahrgäste in Bussen und Bahnen auf Mallorca und den anderen beliebten Ferieninseln der Balearen möglichst den Mund halten sollen.

