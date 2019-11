RNV-Notfallfahrplan: Vereinzelt verwirrte Fahrgäste am Berliner Platz

Ludwigshafen.Montagmorgen, 8.30 Uhr am nebelverhangenen Berliner Platz - es ist ruhig, übersichtlich. Vereinzelt wenden sich verwirrte Fahrgäste an das RNV-Personal: „Ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen, ich weiß noch nichts“, sagt einer, der anonym bleiben möchte. Aber auch, wer sich eigentlich informiert hat, ist nicht ganz vor Problemen gefeit: Peter Josef Faytema will eigentlich mit der Linie 7 zur

...