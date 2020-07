RNV verliert 12.000 Abonnenten seit Corona-Ausbruch

Rhein-Neckar.Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) insgesamt 12.000 Abonnenten verloren. Das teilte der technische Geschäftsführer Martin in der Beek am Mittwoch bei einem Pressetermin im Mannheimer Betriebshof mit. Der Sommer sei zwar grundsätzlich die Jahreszeit, in der die meisten Abos gekündigt würden. "Aber wir spüren Corona bei der Zahl schon ganz deutlich", sagte er. Die Zahl der Kündigungen sei auch aktuell noch deutlich höher als die Zahl der Neuabschlüsse, ergänzte der Vorsitzende des Aufsichtsrats und Erste Bürgermeister in Mannheim, Christian Specht. "Und jeder fehlende Fahrgast bedeutet fehlendes Geld."

Insgesamt habe die RNV durch die Corona-Krise Verluste in Höhe von 40 Millionen Euro gemacht, allein 18 Millionen entfallen auf den Standort Mannheim, wie Specht erläuterte. Die Verluste seien durch fehlende Auslastung und sinkende Fahrgastzahlen, gekündigte Abonnements sowie durch Sonderausgaben wie zusätzliche Reinigungen und Mehrfahrten - um Abstandsregeln einzuhalten - zustandegekommen. Um das finanzielle Loch zu stopfen, hofft die RNV auf den angekündigten Rettungsschirm des Bundes.

Unterdessen tut die RNV alles dafür, wieder mehr Fahrgäste in ihre Straßenbahnen und Busse zu locken. Seit Anfang Juni werden die 120 Busse des Unternehmens mit Schutzscheiben im Fahrerbereich aufgerüstet, damit die Vordertüren auch wieder zum Einstieg freigegeben werden können. Vorher mussten diese geschlossen bleiben, um das Fahrpersonal keinen Infektionsrisiken auszusetzen. "Die ersten 58 Busse mit Baujahr nach 2015 sind bereits fertig", sagte In der Beek. Im Juli sollen die 62 älteren Modelle der Flotte folgen. Für sie sind jedoch spezielle Scheiben aus Polycarbonat notwendig, die zunächst erst noch abgenommen werden mussten. "Die Umrüstung ist eine der Maßnahmen, um das Vertrauen der Fahrgäste zu gewinnen. Denn bei vielen ist die Verunsicherung, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, noch groß", weiß Specht. Dabei sei bislang noch keine einzige Infektion in einem öffentlichen Verkehrsmittel bekanntgeworden. Derzeit liege das Fahrgastaufkommen bei rund 70 Prozent der Vor-Corona-Zeit.