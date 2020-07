RNV verliert Kunden

Rhein-Neckar.Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) insgesamt 12 000 Abonnenten verloren. Das teilte der technische Geschäftsführer Martin in der Beek am Mittwoch bei einem Pressetermin im Mannheimer Betriebshof mit. Der Sommer sei zwar traditionell die Jahreszeit, in der die meisten Abos gekündigt werden. „Aber wir spüren Corona bei der Zahl schon ganz deutlich“, sagte er.

Auch aktuell würden noch immer mehr Abos gekündigt als neu abgeschlossen, ergänzte der Vorsitzende des Aufsichtsrats und Erste Bürgermeister in Mannheim, Christian Specht. Die Abonnentenzahl liege mittlerweile noch bei rund 150 000. Das Fahrgastaufkommen betrage derzeit knapp 70 Prozent des Werts von vor der Pandemie.

Verlust von 40 Millionen Euro

Insgesamt habe die RNV durch die Corona-Krise Verluste in Höhe von 40 Millionen Euro gemacht, allein 18 Millionen entfallen auf den Standort Mannheim, wie Specht erläuterte. Die Verluste seien vor allem durch fehlende Auslastung, sinkende Fahrgastzahlen und gekündigte Abonnements zustande gekommen. Auch Sonderausgaben wie zusätzliche Reinigungen und Mehrfahrten, um Abstandsregeln einhalten zu können, hätten viel Geld gekostet. jei

