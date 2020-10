RNV wird am Freitag bestreikt – Busse und Stadtbahnen bleiben stehen

Rhein-Neckar.Die Gewerkschaft Verdi ruft am Freitag alle Angestellten der RNV zum Warnstreik auf. Alle Bereiche des Unternehmens sollen bestreikt werden – also auch der Fahrdienst. Der Streik wird von 3 Uhr freitagmorgens bis zum Schichtwechsel in der Nacht von Freitag auf Samstag andauern, wie ein Verdi-Sprecher bestätigte. In der Streikankündigung von Mittwoch heißt es, dass „der Arbeitgeber gestern in bereits vierter Runde weder beim Mantel noch beim Gehalt irgendein Entgegenkommen gezeigt hat“.

Der Haustarifvertrag bei der RNV gilt laut der Gewerkschaft derzeit für 2200 Beschäftigte in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Insgesamt werden in den acht Verkehrsunternehmen weit über eine Million Kundinnen und Kunden pro Tag befördert.

